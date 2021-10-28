Мать Сони Жаворонковой могут ограничить в родительских правах в отношении сына

Власти Вологды подали в суд иск об ограничении Анны Жаворонковой в родительских правах в отношении сына, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своём телеграм-канале. Основание для ограничения — неисполнение родительских обязанностей.

«Если суд примет положительное решение, то затем органы опеки будут определять, где и с кем проживать мальчику. Сейчас он находится в социальном учреждении. Посмотрел ток-шоу с участием Анны. Эмоции оставлю при себе», — говорится в сообщении

Напомним, София Жаворонкова пропала в Вологде 16 октября. Только через сутки было написано заявление о её пропаже. На третий день девочку нашли мёртвой.