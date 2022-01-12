Жители Вологодской области массово готовят иски к регоператору из-за взлета цен на вывоз мусора

Жители Вологодской области объединились против регионального оператора ООО «АкваЛайн», который регулирует вывоз мусора. В ноябре жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент, установленный в 2019 году.

Этот факт и стал поводом для подачи исков в суд жителями области. Готовые претензии выложены в пабликах районов области, которые обслуживает «АкваЛайн». В постах говорится, что образец претензии, которую может заполнить каждый житель, — это совместный труд юристов региона и результат межмуниципального сотрудничества. К акции присоединились так же активисты экологического движения «Экобессрочка Вологда»

«Мы начинаем квест по наведению порядка в квитанциях Аквалайн за октябрь–декабрь 2021 года. Мы предлагаем вам тот путь, которым двигаемся сами. Каким будет результат, не знаем. Если вы не являетесь получателем ЕДК, то можете подождать, чем закончится наша борьба с этой организацией. Если ждать не хотите, сразу предупреждаем, что перспектива наших действий сейчас непонятна никому, поскольку АкваЛайн грубо нарушает как закон, так и предписания прокуратуры Вологодской области. Мы долго думали и поняли, что решить проблему можно только через суд. Каждому индивидуально обращаться с иском о защите прав потребителя. Госпошлина по таким искам не уплачивается. Образец иска разместим. Ваше право обращаться в суд или нет, мы можем только рекомендовать. Однако, если ждать, что кто-то приведет ваши платежные квитанции в соответствие с законом, то шанс небольшой. Мы обязательно напишем коллективные жалобы в прокуратуру, причем на все уровни, от районных до Генеральной прокуратуры РФ. Каким будет результат и как скоро мы придем к нему, сейчас не знаем», — сообщили активисты в социальных сетях.

В их группе выложена подробная инструкция, как подавать жалобы и писать иски.

Ранее NewsVO сообщал, что в своем заявлении о повышении цены на вывоз ТКО оператор написал, что услуги по обращению с ТКО оказывались им населению Восточной зоны Вологодской области в 2019 году в полном объеме. Однако как в первом, так и во втором полугодии 2019 года утвержденные тарифы не предоставляли региональному оператору получать доход — параметр доходности был установлен на уровне «ноль рублей». Соглашение о применении понижающего коэффициента к тарифам на вывоз ТКО было заключено между ООО «АкваЛайн» и департаментом ТЭК и ТР в 2019 году, потому что жители области возмутились установленными ценами на «мусорные» услуги.

Свалка ООО «АкваЛайн» в Череповецком районе. Фото местных жителей

В результате применения понижающих коэффициентов региональный оператор недополучил причитающиеся ему в соответствии с утвержденным предельным единым тарифом денежные средства в размере 149 202 775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн», полагаясь на соглашение с департаментом ТЭК и ТР о понижающем коэффициенте от 2019 года, предъявил последнему всю вышеуказанную сумму к возмещению. Однако департамент отказался от добровольного возмещения и выиграл суд по данному спору. Тогда регоператор отменил приказы о понижающем коэффициенте и решил возместить разницу за счет жителей, увеличив плату за мусор.

«АквалЛайн» уверен, что доначисление платы по обращению с ТКО за 2019 год позволит ему выйти из банкротства и продолжить уже в плановом режиме реализовывать задачи, поставленные национальным проектом «Экология».

В ноябре прошлого года газета «Премьер» в связи с этим обратилась в прокуратуру Вологодской области. Там изданию пояснили, что никаких законных оснований в действиях «АкваЛайна» нет.

Прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Алексей Яскунов и старший помощник прокурора области Андрей Смирнов убеждены, что позиция «АкваЛайна» ничем не обоснована. Есть исчерпывающий перечень случаев перерасчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Нового прокурора Вологодской области также напрямую спросили о законности начислений от «АкваЛайна». Это был первый вопрос от вологодских журналистов, адресованный Андрею Тимошичеву.

«Сейчас идет проверка. Мы разбираемся во всех предоставленных материалах. Ее результаты станут известны к концу января — началу февраля», — ответил прокурор.

С самого начала мусорной реформы ООО «АкваЛайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура наблюдения. Гендиректор «АкваЛайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников.

В разговоре с РБК он пояснил, причиной начала банкротства компании стала просьба властей Вологодской области с 2019 года снизить тарифы на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее.

Отметим, что уже до этого компания работала «в минус». В 2018 году ее убытки составили 11,6 млн рублей, а в 2019 году — 166,78 млн руб.