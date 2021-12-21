Администрация Череповецкого района заявляет о полном восстановлении энергоснабжения

21.12.2021 [Общество]

Руководство Череповецкого муниципального района заявило о восстановлении энергоснабжения в районе.

«Ремонтные работы на линиях электропередачи закончены. По данным ПАО МРСК Северо-Запада, свет есть во всех населенных пунктах Череповецкого района», — написано на страничке администрации в соцсетях.

Однако в комментариях под сообщением жители снова жалуются на отсутствие электричества. Судя по комментариям, как минимум шесть населенных пунктов района остаются без света.

Тем временем жители Уломского сельского поселения района намерены писать коллективную жалобу на руководство муниципалитета, оставившего без электричества тысячи людей.

«Недостаточное внимание районных чиновников к расчистке просек летом привело к тому, что зимой деревья начали падать на провода, и оптимизированный штат электриков просто не справляется с нагрузкой. Свет появляется на несколько часов и снова гаснет», — указано на странице Череповецкого района в соцсетях.

Подписаться под жалобой готовы также жители Нелазского сельского поселения.

«Перебои с электричеством начались с наступления зимы. И так каждую зиму подряд. В ответ на жалобу на сайте Россети получен ответ: произведена очистка линии аж от 97 деревьев! А виноваты в случившемся неблагоприятные погодные условия», — пишет жительница района Марина Югина.

«Неверов Бор 6 суток без света сидел, а теперь днём свет есть, ночью к 23:00 вырубают и до утра опять света нет. Вот так и живем, начиная с 13 числа с ночи», — дополняет Юлия Касаткина.

Напомним, перебои с электричеством в западных районах области начались на минувшей неделе. Как накануне заявил заместитель губернатора области Антон Стрижов, основная причина аварий — обрыв проводов из-за налипания снега и падение деревьев на провода.

Губернатор области назвал ситуацию с отключением электричества безобразием.

Также NewsVo сообщал, что жители Устюжны начали собирать подписи под обращениями в прокуратуру и к президенту из-за массовых отключений электричества.

Тэги: отключение электричества, авария

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