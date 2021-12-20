Олег Кувшинников назвал безобразием массовые отключения электроэнергии

Ситуация с массовыми отключениями электроэнергии в западных районах области стала сегодня ключевой темой на оперативном совещании в правительстве области.

Из-за обильных осадков в конце прошлой недели одновременно остались без света 11 100 человек в 227 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Устюженского и Бабаевского районов.

Как пояснил заместитель губернатора области Антон Стрижов, основная причина аварий – обрыв проводов из-за налипания снега и падение деревьев на провода. В ликвидации обрывов в электросетях принимали участие 37 бригад. К 18 декабря большая часть обрывов была устранена, однако 18 и 19 декабря снова начались аварийные отключения электричества.

Сейчас, по словам Антона Стрижова, без света остаются более 250 человек в 7 населенных пунктах области.

«В прошлом году был сформирован план мероприятий по обеспечению надежности электроснабжения, однако сегодня мы видим, что этих мероприятий было недостаточно», - пояснил Стрижов.

«То, что происходит – это безобразие. Нам необходимо не только разработать программу, но и взять под личный контроль ее исполнение. Подключать к восстановительным работам нужно все организации. Это ненормально, когда в 21 веке люди по несколько дней сидят без электричества», - прокомментировал ситуацию глава региона Олег Кувшинников.

Губернатор распорядился подготовить в Москве встречу с представителями ПАО «Россети», на которой будет решаться вопрос по формированию программы по обеспечению надежности поставки электроэнергии жителям Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, Жители Устюжны начали собирать подписи под обращениями в прокуратуру и к президенту из-за массовых отключений электричества.