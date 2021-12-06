Мобильный офис Лаборатории городской среды открылся на площади Революции в Вологде

06.12.2021 [Общество]

Мобильный офис Лаборатории городской среды открылся на площади Революции в Вологде.

Это оффлайн-площадка для сбора мнений вологжан о благоустройстве городской среды. Напомним, в последнее время обсуждения и голосования на эту тему проводятся онлайн, а сюда можно будет прийти лично.

– Главная тема – это планируемая в перспективе реконструкция площади Революции, мнения и предложения жителей по этому поводу. Также сотрудники Лаборатории городской среды готовы выслушать предложения по другим реконструируемым пространствам и территориям, которые, по мнению жителей, необходимо преобразить. Это еще один формат для работы в направлении соучаствующего проектирования, причем, такой мобильный офис – это один из первых подобных опытов в России, – сказал в ходе эфира мэр Вологды Сергей Воропанов. 

В мобильном офисе на площади Революции есть карты города Вологды и самой площади Революции, чтобы все предложения можно было детально обсудить на месте. Там же размещается информация о Лаборатории городской среды и выполненных архитекторами проектах.

– Прямой диалог специалистов с горожанами – это возможность глубоко изучить территорию и ее пользователей, составить портрет места и понять, как должно развиваться это важное для города общественное пространство. Приходите, нам важно знать ваше мнение! – говорит руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

График работы мобильного офиса на ближайшую неделю такой:

  • 8 декабря с 12.00 до 14.00 
  • 9 декабря с 17.00 до 19.00

В пятницу и субботу предварительно планируются экскурсии по площади Революции и в Дом купца Самарина с последующим обсуждением. 

Подробности будут размещены в группе Лаборатории городской среды. По завершении первой недели участники Лаборатории откорректируют график работы с учетом пожеланий вологжан.

Ранее NewsVo рассказывал, что по эскизам архитекторов Лаборатории городской среды реконструирован бульвар Пирогова; разрабатывается проект Осановской рощи, 1-я очередь которой формируется в этом году, и Затоновского берега, благоустройство которого запланировано на 2022 год. Также специалисты Лаборатории участвовали в разработке проекта благоустройства площади у ЦУМа.
 

Тэги: благоустройство, бульвар пирогова, Осановская роща, Затоновский пляж, ЦУМ, площадь Революции, архитекторы

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