Жителей Вологды спрашивают, какой они хотят видеть площадь у ЦУМа

10.10.2021 [Общество]

Специалисты Лаборатории городской среды проводят опрос общественного мнения на тему «Какой будет площадь у ЦУМа».

Вологжан просят пройти по ссылке и ответить на несколько вопросов: «Как часто вы посещаете площадь у ЦУМа?», «Сколько времени вы здесь проводите?», «Насколько Вы сейчас оцениваете привлекательность данной территории?», «Что вам нравится в этом месте сейчас? Что именно вас привлекает?», «Какие проблемы вы можете выделить на территории?», «Каким образом Вы бы хотели взаимодействовать с водой (фонтаном на площади)?»

Фото: Лаборатория городской среды

– Начинается разработка проекта благоустройства площади, в рамках которой будут: собраны пожелания горожан к будущему образу площади; проведены встречи с горожанами, организациями и бизнес-сообществами, заинтересованными в развитии площади; обсуждение предварительной концепции благоустройства площади и размещения фонтана, – сообщают участники Лаборатории городской среды.

Напомним, площадь у ЦУМа была выбрана местом для установки городского фонтана к 875-летию Вологды.

Тэги: фонтан, ЦУМ, площадь

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