Вологжане определились с местом установки нового фонтана

В среду, 22 сентября, завершилось голосование за место размещения фонтана. Всего в онлайн-голосовании приняли участие 6001 вологжанин. Администрация предложила на выбор две площадки: площадь у ЦУМа и аллея на проспекте Победы.

Голосование завершилось сегодня в полдень. Как сообщает пресс-служба администрации города, буквально в последние дни голосования вперед вырвался вариант размещения фонтана на площади у ЦУМа, который в общей сложности набрал 3397 голосов. За размещение фонтана на аллее проспекта Победы проголосовали 2604 человека.

В ближайшее время будет разработана концепция обновленного общественного пространства, затем городские власти подготовят проектно-сметную документацию, а весной 2022 года приступят к реализации проекта, который будет разработан Лабораторией городской среды.

Фонтан должен украсить Вологду уже к 875-летнему юбилею, который отмечается летом 2022 года.