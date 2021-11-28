385 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 385 новых случаев коронавирусной инфекции. 374 человека выздоровели, двенадцать человек умерли. Такие данные 28 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 89 348 пациентам. Большая часть из них — 79 055 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 549 человек.

Напомним, на прошлой неделе в ЮАР выявили новый штамм коронавируса – омикрон. Большинство госпитализированных в ЮАР с новым штаммом – это молодежь в возрасте 20-30 лет.

В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом.