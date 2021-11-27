В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом. Как сообщает ИА «Вологдарегион», ребенок перенес ковид месяц назад.

– Вечером, 26 ноября, 9-летняя вологодская школьница пожаловался на головную боль, вскоре девочка потеряла сознание. Родители вызвали скорую помощь. Оперативно приехала линейная бригада, следом – реанимационная. Медицинские работники действовали быстро, четко. Реанимационные мероприятия проводились в течение получаса, к сожалению, они не принесли положительного результата. Ребенок погиб дома, – сообщили ИА «Вологдарегион» в областном департаменте здравоохранения.

Что именно стало причиной смерти – последствия коронавируса или что-то иное – станет известно только после исследования патологоанатомов.