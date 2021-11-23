Власти Вологодской области учтут мнение жителей районов в новой территориальной схеме обращения с отходами

В общественной палате Вологодской области прошли слушания проекта территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Представители органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления, экологических движений, региональный оператор по обращению с отходами, а также активисты из районов обсудили проблемы, связанные с принятием новой терсхемы. Жители нескольких районов были возмущены, когда узнали, что новая территориальная схема предполагает не отдельный полигон в каждом районе, а один на несколько муниципалитетов. Сначала жители Великоустюгского района подняли этот вопрос, узнав о строительстве нового полигона в своем районе. Затем жители Сокольского района написали обращение к губернатору, узнав, что к ним планируют ввозить мусор из десяти районов.

«Проект разработан с целью актуализации с действующим природоохранным законодательством и федеральной схемой обращения с отходами, которая уже выходит на стадию утверждения. Главная цель — выполнить задачи, поставленные в рамках нацпроекта „Экология“: на 50% снизить захоронение образующихся ТКО к 2030 году, на 100% обеспечить их сортировку», — сообщил начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Банников.

На общественных слушаниях было заявлено, что Вологодская область не будет принимать для захоронения на своей территории отходы из других регионов и не будет направлять им свой мусор.

«Что касается перетоков ТКО между районами области, то позиция Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области — максимально сохранить места размещения отходов в муниципалитетах. Многие из действующих полигонов в районах исчерпали свой ресурс, и это нельзя не учитывать в проекте территориальной схемы», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Там отрицают, что в Сокольский район повезут к 2025 году мусор из десяти районов, несмотря на то, что эти планы прописаны в проекте территориальной схемы.

«Проект территориальной схемы предусматривает размещение с 2022 года на полигоне в Сокольском районе отходов Бабушкинского и Тотемского районов, в которых нет своих полигонов. К 2025 году везти отходы со всех восточных районов области в Сокольский район не планируется. На местах размещения отходов в муниципалитетах проводят оценку остаточной вместимости, соответствующие изменения будут вноситься в территориальную схему, и они также будут проходить всю процедуру согласования, в том числе общественное обсуждение», — говорят в правительстве области.

Председатель Общественной палаты области Вячеслав Приятелев отметил, что в ходе общественного обсуждения зафиксировали много предложений, имеющих под собой серьезные аргументы. Он заверил участников слушаний в том, что по вопросу территориальной схемы будут приняты разумные решения, которые отвечают интересам граждан.

Предложения по проекту территориальной схемы обращения с ТКО принимаются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области до 29 ноября 2021 года. Кроме общественного обсуждения, проект ждет рассмотрение на расширенном заседании комитета законодательного Собрания области по экологии и природопользованию, а также согласование с Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Минпромторгом и ППК «Российский экологический оператор».

Направить свои замечания и предложения на проект приказа в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области можно по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65, телефон: (81-72) 23-01-15 (доб.0859), e-mail: priroda@dpr.gov35.ru, marchenko.vv@dpr.gov35.ru. Посмотреть все документы можно здесь.