Выставка деревянных картин Евгения Курочкина откроется в Вологде 4 ноября

Выставка «Истоки вдохновения» художника по дереву Евгения Курочкина откроется в Вологодском музее-заповеднике 4 ноября.

Посетители смогут увидеть резные живописные картины, скульптуры и игрушки – более 90 работ.

– Особенностью творческого метода художника являются сочетание резьбы по дереву с живописью на дереве. Резьба по дереву наполняется цветовым решением, создавая целостный художественный образ. Композиции деревянной игрушки и скульптур малой формы, иконография, натюрморты, портреты и пейзажи раскрывают творческие интересы художника, – говорится в анонсе мероприятия.

Евгений Рафаилович Курочкин – мастер народных художественных промыслов Вологодской области. Главная тема его произведений – Вологда.

– Сюжеты авторских панно – городские зарисовки конца XIX – начала XX века, где у каждого персонажа прочитываются и свой характер, и своя роль. С детальной точностью автор воспроизводит старинные улочки Вологды с жилыми домами, торговыми лавками, дополняя образы своей художественной фантазией, – рассказывают сотрудники музея.

Помимо этого среди работ этого автора встречаются темы монастырей Вологодчины, Великой Отечественной войны, также мастер демонстрирует разнофактурную и разноглубинную резьбу в работах, выполненных по мотивам шедевров мировой живописи.

Вологжанам известны также тактильные картины Курочкина, изготовленные в рамках инклюзивного проекта для слепых и слабовидящих. Все они созданы по мотивам картин вологодских художников: «Старая Вологда» по картине Валерия Страхова, «Гори, гори, ясно» на основе работы Джанны Тутунджан, а также «Русский хлеб» по картине Владимира Корбакова.

Посетить выставку можно с 4 ноября по 22 мая в Художественном отделе Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15. Музей работает с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник

Возрастное ограничение (6+).

