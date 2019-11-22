Тактильный пейзаж появился в Вологодской областной картинной галерее

В Доме Корбакова в Вологде презентовали первую тактильную картину в собрании Вологодской картинной галереи. Работу «Старая Вологда» создал художник по дереву, мастер народных художественных промыслов Евгений Курочкин на основе вологодского пейзажа народного художника России Валерия Страхова.

Как пишет cultinfo.ru, работа выполнена с помощью различных видов резьбы. Фактура дерева и рельефность позволяют незрячим людям тактильно почувствовать многоплановость и внутренний объем пейзажа. Размер работы — 150 на 75 сантиметров. Аннотация к ней написана шрифтом Брайля.

— Это уникальный проект «Увидеть мир искусства», который мы начали реализовывать в этом году, — отметила директор галереи Галина Фалалеева. — Мы стараемся делать доступными экспозиции и экспонаты для всех вологжан.

Знакомство с инклюзивной картиной будет интересным и для людей с обычным зрением: каждый сможет открыть для себя восприятие искусства через новые тактильные ощущения и лучше понять особенности мироощущения людей с ограниченными возможностями.

— Несмотря на то, что картина Валерия Страхова живописная, она графична. В ней есть четкие линии, цвет и свет. Для резьбы это очень важно, — говорит автор Евгений Курочкин. — Я увидел и был поражен, как смотрится моя картина скульптурно, — поделился впечатлением художник Валерий Страхов. — Очень благодарен за такое внимание к моей дипломной работе для Московского института имени Сурикова. Картина представляет образ Вологды, на протяжении двадцати лет я ее видоизменял, дорабатывал, снова продумывая каждую деталь сюжета.

На презентации тактильной картины присутствовали слабовидящие посетители, те, для кого непосредственно выполнена работа художника: делегация Грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ по зрению, представители Вологодского отделения Всероссийского общества слепых.

«Старая Вологда» стала первой тактильной картиной в коллекции Вологодской картинной галереи. Она была изготовлена при финансовой поддержке ПАО Сбербанк. Всего Евгений Курочкин планирует создать три подобные картины для этой коллекции. Выставка будет передвижной и сможет путешествовать по всей области.