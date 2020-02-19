Армянский дудук прозвучит на вечере памяти художницы Джанны Тутунджан в Вологде

Вечер памяти народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Джанны Таджатовны Тутунджан пройдёт 19 февраля в Доме Корбакова в Вологде.

В программе вечера рассказ о жизни и творчестве художника с использованием архивных фото- и видеоматериалов, а также музыкальные номера - армянские мелодии в исполнении юных талантов на национальном армянском музыкальном инструменте дудуке и творческие номера, подготовленные дочерью художника Юлией Борисовой.

Также в рамках вечера состоится презентация тактильной картины "Гори, гори, ясно", которую художник по дереву Евгений Курочкин выполнил на основе работы Джанны Тутунджан "Гори ясно".

- Армянка по национальности, влюбленная в Русский Север и ставшая "берегиней" нашего края, именно на Вологодской земле нашла своих героев и определила для себя главную цель творчества – поведать миру о простых и прекрасных людях, сохраняющих в душах и сердцах самые лучшие и светлые качества народного характера, - пишет о Джанне Тутунджан сайт Вологодской картиной галереи - Джанна Татжатовна родилась 22 сентября 1931 года в Москве. По окончании средней художественной школы училась поступила в Московском государственном академическом художественном институте имени Василия Сурикова. В 1959 году юная художница вместе с мужем-художником Николаем Баскаковым уехала на его родину – в Вологодскую область. Деревня Сергиевская на берегу реки Сухоны, затерянная в лесах Тарногского района, которую Джанна Таджатовна облюбовала в одной из поездок по Вологодчине, стала источником тем и образов графического и живописного творчества мастера.

Начало вечера 19 февраля в 18.00 по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, 13.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.