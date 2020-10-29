Новую тактильную картину презентовали в Доме Корбакова

Вечер памяти народного художника России Владимира Корбакова прошел в Вологде 28 октября.

Особенностью мероприятия стала презентация тактильной картины, которую вырезал из дерева мастер народных художественных промыслов Вологодской области Евгений Курочкин. По словам сотрудников вологодской картинной галереи, за основу работы взята картина Корбакова «Русский хлеб».

Это уже третья инклюзивная картина, созданная Курочкиным в рамках сотрудничества с вологодским художественным музеем. Ранее он уже изготовил тактильные панно «Старая Вологда» по мотивам картины Валерия Страхова и «Гори, гори, ясно» на основе работы Джанны Тутунджан. Все три работы рассчитаны, в первую очередь на людей, которые по разным причинам не видят этот мир своими глазами.

– Знакомство с инклюзивной картиной интересно и полезно и для людей с обычным зрением: каждый сможет открыть для себя восприятие искусства через новые тактильные ощущения и лучше понять особенности мироощущения людей с ограниченными возможностями, – сообщается на странице вологодской картинной галереи.

Тактильная картина изготовлена при финансовой поддержке организаций – Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» и Грязовецкого ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» в рамках программы «Доступная среда».

Увидеть и потрогать новую тактильную картину можно в Доме Корбакова по адресу: Вологде, Октябрьская, 13, с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.

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