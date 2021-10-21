На прощание с Соней Жаворонковой вологжане принесли живые цветы

21.10.2021 [Общество]

Церемония прощания с Соней Жаворонковой – девятилетней девочкой, погибшей от рук убийцы –началась 21 октября в 10:00 в Кафедральном Воскресенском соборе на Кремлёвской площади в Вологде.

К началу церемонии в храме собралось около сотни человек, но люди продолжали и продолжали приходить. На отпевании Соня лежит в открытом гробу.

– Люди несут белые розы, гвоздики, хризантемы, в основном, люди несут живые цветы, – рассказывает корреспондент NewsVo Наталья Рюмина. – Люди молчат, вообще не переговариваются. Некоторые плачут.

Накануне в Вологде и Череповце горожане провели минуты молчания в память о погибшей девочке.

Напомним, Софья Жаворонкова пропала 16 октября. Через два дня её нашли погибшей. Как удалось выяснить, девочка гуляла вместе с подружкой, их обеих увела к себе домой незнакомая им женщина. Одну из девочек отправила в магазин, а Соню убила. Подозреваемая задержана, она состоит на учете в ПНД.

Новость дополняется.

Тэги: убийство девочки, похороны

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