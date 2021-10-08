Финансовое состояние общепита и сферы услуг Вологодской области проанализируют через неделю после введения QR-кодов

08.10.2021 [Общество]

Особенности работы организаций общепита и сферы услуг по QR-кодам в условиях пандемии коронавируса обсудили накануне представители власти Вологодской области с предпринимателями.

– Мероприятие в формате ВКС провел департамент экономического развития области в связи с введением дополнительных ограничений, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

Напомним, что вологодские рестораторы считают введение QR-кодов катастрофой.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 9 октября при посещении общепита, спортивных сооружений, фитнес-клубов и учреждений культуры вологжане должны предъявить QR-код либо справку, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание COVID-19. 

У вологжан возникло много вопросов относительно того, как будет реализовываться этот процесс.

– Проверка QR-кодов и справок будет организована при входе в заведение. Сотрудник организации проверит действительность документов и сверит с данными, содержащимися в документе, удостоверяющем личность, – сообщается в пресс-релизе областного правительства. –

Вологжане, не имеющие документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании, смогут оформить в организациях общепита заказ на вынос или с доставкой. Питание постояльцев без QR-кодов в гостиницах рекомендовано организовать в номерах. По длительным договорам оказания услуг, например, абонементам в фитнес-клубы, возможно заключение дополнительных соглашений в части изменения срока оказания услуг.

Также на встрече было предложено проанализировать финансовую ситуацию в вологодских организациях в течение недели после введения антиковидных ограничений: изменение выручки, затрат, количества посетителей, и направить данные в адрес АНО «Мой бизнес» для дальнейшего принятия решения об установлении дополнительных мер поддержки. Информация принимается с 18 по 20 октября 2021 года по электронной почте Mail@mb35.ru.

Тэги: бизнес, предприниматели, общепит, кафе, рестораны, парикмахерская, QR-код, QR-коды, коронавирус

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