Вологодские рестораторы называют катастрофой введение QR-кодов

06.10.2021 [Общество]

Введение QR-кодов для предприятий общепита вологодские рестораторы считают катастрофой для отрасли. Так охарактеризовал решение властей, которое было озвучено накануне первым заместителем губернатора области Антоном Кольцовым, вологодский ресторатор Александр Логинов.

Напомним, накануне на заседании оперативного штаба Антон Кольцов заявил, что с 9 октября посещение кафе, ресторанов, фуд-кортов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов и других общественных мест будут возможны только при наличии QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID.

«У нас в лучшем случае процентов 10 населения имеют представление, что такое QR-коды, - рассуждает Александр Логинов. - Из этих 10 процентов примерно столько же посещают кафе и рестораны. В итоге после введение этих ограничительных мер мы получаем лишь 1 процент посетителей от того количества, которые сейчас ходят в рестораны. В этой ситуации нам легче закрыться, чем продолжать работать».

По мнению Александра Логинова, прежде чем вводить подобные ограничения, властям нужно было изучить опыт других регионов, где пробовали подобную систему. К примеру, в Москве летом рестораторов предупредили об ограничениях за две недели до введения QR-кодов. Но даже в столице, жители которой технически более продвинуты, через две недели после введения ограничений отказались от этой системы. За это время по разным оценкам рестораторы потеряли порядка 90% выручки. При этом нужно учесть, что летом работали летние веранды, для посещения которых не требовались документы о вакцинации или перенесенном заболевании. Сейчас потери были бы намного больше.

Масса вопросов возникает и в техническом плане, поскольку рестораторам никто не объяснил, как проверять посетителей на наличие QR-кодов.

«Проблема в том, что с нами никто из властей не хочет встречаться, чтобы объяснить, как нам дальше работать, - говорит Александр Логинов. – Мне и моим знакомым звонят и пишут постоянные посетители наших ресторанов и спрашивают, как будет работать система? Но никто не знает ответа на этот вопрос».

Об этой же проблеме рассказал и руководитель «Вологда Общепит» Ибадат Рзаев.

«У нас действительно нет понимания, как дальше будем работать, - рассказал NewsVo Ибадат Рзаев. – С одной стороны понятно, что нужно предпринимать какие-то действия, чтобы снизить уровень заболеваемости. С другой стороны, в автобусах в час пик людей, как сельди в бочке. С них же никто не спрашивает QR-коды. Почему их будут спрашивать в предприятиях общепита? Как будто наши посетители кушают с одной тарелки».  

Как считает Александр Логинов, из этой ситуации есть выход, однако все вопросы нужно решать на встречах с предпринимателями, которые никто не проводит. К примеру, в ряде регионов бизнесу разрешили выбирать – либо ограничить наполняемость ресторанов и кафе на 50%, либо проверять посетителей по QR-кодам. Но в любом случае ресторатор уверен, что с 9 октября (именно эту дату озвучил накануне Антон Кольцов), Вологда не готова к введению подобных ограничений.

«Нас просто вынуждают работать «в черную», - говорит Александр Логинов. – Я не могу в субботу резко взять и закрыть все свои заведения».  

Тэги: ограничения, COVID, рестораны

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