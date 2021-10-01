Глава Вологодского УМВД Виктор Пестерев проиграл второй суд по защите чести, достоинства и деловой репутации оппозиционеру Евгению Доможирову

В начале года глава управления МВД России по Вологодской области Виктор Пестерев подал иск о защите чести и достоинства в Вологодский городской суд. Ответчиком выступал глава «Движения «Вместе» Евгений Доможиров. Поводом для разбирательства стал пост, опубликованный в группе движения 5 октября прошлого года и содержащий вот это предложение:

«Назначает и снимает генералов президент Российской Федерации, то мы хотим обратиться к нему и спросить, почему под управлением генерала Пестерева не заводятся уголовные дела по уже массовым преступлениям против жителей на улице Ярославской».

В своем заявлении Пестерев пишет, что в тексте и видеозаписи содержатся сведения, «не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, с учетом сферы его профессиональной деятельности, занимаемого должностного положения». Начальник УМВД требовал удалить эти сведения и запретить Доможирову их распространять в дальнейшем.

Вологодский городской суд отказался удовлетворять иск руководителя областного УМВД Виктора Пестерева о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебная лингвистическая экспертиза, показала, что слова Доможирова выражают аналитические и обобщающие суждения, которые отражают субъективное мнение автора.

Не согласившись с иском, главный полицейский области, обратился в вышестоящую инстанцию. Изучив материалы дела, судья Вологодского областного суда оставил решение Вологодского городского суда без изменений.

Во время обжалования сам Евгений Доможиров находился на реабилитации с детьми, поэтому заседание прошло в его отсутствие.

«Мы подавали ходатайство о переносе заседания, однако, нам в нем было отказано. Если в Вологодском городском суде процесс затянулся из-за привлечения УМВД как третьего лица, назначения судебной экспертизы, то в этот раз все решилось быстро, в мою пользу. В принципе, данный исход дела закономерен. Мы еще не проиграли ни одного подобного иска от представителей власти. Таких судов было около десяти. Отмечу, что мы будем писать заявление на имя Колокольцева, чтобы Пестерева сняли с должности в связи с утратой доверия. Он не только не смог защитить честь, достоинство и деловую репутацию полиции, но и, наоборот, подпортил ее своим иском. Также генерал, по моему мнению, злоупотребил полномочиями. Несмотря на то, что иск подавался изначально лично, госпошлина по нему была оплачена из средств УМВД. Экспертное исследование, которое было представлено в суде первой инстанции, было сделано его подчиненными. Суд в связи с этим отклонил его, назначив свою судебную экспертизу. Вторую экспертизу из-за проигрыша теперь тоже придется наполовину оплачивать УМВД из бюджетных средств», — прокомментировал ситуацию глава «Движения «Вместе» Евгений Доможиров.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика на Ярославской были пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный возле стройки активист Сергей Пахолков.