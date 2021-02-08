Глава вологодского УМВД Виктор Пестерев подал иск о защите чести и достоинства к Евгению Доможирову

Начальник управления МВД России по Вологодской области Виктор Пестерев подал иск о защите чести и достоинства в Вологодский городской суд. Ответчиком выступает глава «Движения «Вместе» Евгений Доможиров. Поводом для разбирательства стал пост, опубликованный в группе движения 5 октября прошлого года и содержащий вот это предложение:

«назначает и снимает генералов президент Российской Федерации, то мы хотим обратиться к нему и спросить, почему под управлением генерала Пестерева не заводятся уголовные дела по уже массовым преступлениям против жителей на улице Ярославской»

В своем заявлении Пестерев пишет, что в тексте и видеозаписи содержатся сведения, «не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, с учетом сферы его профессиональной деятельности, занимаемого должностного положения». Начальник УМВД требует удалить эти сведения и запретить Доможирову их распространять в дальнейшем.

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков. Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.