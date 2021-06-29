Суд отказал главе вологодского УМВД Виктору Пестереву в иске о защите чести и достоинства

Глава вологодского «Движения Вместе» на своей странице в соцсети сообщил, что суд отказался удовлетворять иск руководителя областного УМВД Виктора Пестерева о защите чести, достоинства и деловой репутации.

— В целом же, подводя итоги, можно сказать — иск генерал с треском проиграл. И, видимо, теперь он без чести, достоинства и со своеобразной деловой репутацией. О которой, благодаря эффекту Стрейзанд, теперь знает каждый полицейский Вологодчины, — сообщил в соцсети Евгений Доможиров.

Как ранее сообщал NewsVo, в начале года глава управления МВД России по Вологодской области Виктор Пестерев подал иск о защите чести и достоинства в Вологодский городской суд. Ответчиком выступал глава «Движения «Вместе» Евгений Доможиров. Поводом для разбирательства стал пост, опубликованный в группе движения 5 октября прошлого года и содержащий вот это предложение:

«назначает и снимает генералов президент Российской Федерации, то мы хотим обратиться к нему и спросить, почему под управлением генерала Пестерева не заводятся уголовные дела по уже массовым преступлениям против жителей на улице Ярославской»

В своем заявлении Пестерев пишет, что в тексте и видеозаписи содержатся сведения, «не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца, с учетом сферы его профессиональной деятельности, занимаемого должностного положения». Начальник УМВД требовал удалить эти сведения и запретить Доможирову их распространять в дальнейшем.