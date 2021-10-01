Островки безопасности планируют сделать на пешеходном переходе у Драмтеатра в Вологде

01.10.2021 [Общество]

Островки безопасности планируют сделать на пешеходном переходе у Драмтеатра в Вологде. Городские власти решили оставить переход. Работы по изменению разметки запланированы на весну следующего года.

– Убрать нельзя оставить. Всем городом решали, где же ставить запятую в отношении пешеходного перехода у Драмтеатра. Многие вологжане высказались за сохранение, но с оговоркой – сделать его безопасным. Ведь именно аварийность этого места и побудила начать эту дискуссию, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Новую схему движения у Драмтеатра представили эксперты высшей школы экономики, которых мы попросили проанализировать этот участок улицы Предтеченская. Эта схема вписана в границы существующей дороги, чтобы минимизировать затраты. 

Наносить новую разметку планируют весной, а пока городские власти представили на суд горожан проект изменения разметки.

– Посмотрите видео и схему, поделитесь мнением, станет ли переход более безопасным? – спрашивает Сергей Воропанов.

В прошлом году Общественный совет Вологды поддержал идею демонтажа «зебры» у драмтеатра. Однако многие вологжане тогда высказались в социальных сетях, что переход в этом месте необходим.

Весной этого года сообщалось, что переход всё же будет убран.

– Согласно ГОСТу поток пешеходов недостаточен для установки перехода, только в часы пик здесь проходит более 150 человек, в остальное время меньше. Ближайшие пешеходные переходы со светофорами находятся в 140 – 150 метрах в обе стороны. Проанализировав все данные, взвесив все мнения, мы приняли решение – нерегулируемый пешеходный переход у Драмтеатра будет закрыт. Произойдет это к концу мая этого года, – написал в соцсети Сергей Воропанов.

Но вологжане продолжали протестовать и приводили свои доводы о необходимости перехода, поэтому Администрация города продолжила поиск компромиссного решения.
 

Тэги: пешеходные переходы

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности
Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области
Состав областного парламента обновился почти наполовину
Региональные власти не исключают введения обязательной вакцинации от COVID
Силовики вычислили "вологодского последователя" пермского стрелка

Похожие новости

Онлайн-обсуждение с жителями новой схемы движения в центре Вологды состоится 26 мая

За прямым эфиром можно будет следить на странице Сергея Воропанова в соцсети

2533
0

На перекрестке улицы Пушкинской и Советского проспекта в Вологде уберут одну из «зебр»

Представители ГИБДД предложили заменить два перехода на один в центре аллеи для большей безопасности и удобства всех участников дорожного движения

 

1958
0

12 умных пешеходных переходов установят в Вологде около школ и детских садов

Такой переход состоит из информационного табло, системы распознавания пешеходов, а также голосового сопровождения

1033
0

В Вологде к концу мая уберут «зебру» у драмтеатра

Будет установлено тросовое ограждение

9249
0

ГИБДД предложила убрать два пешеходных перехода в Вологде

Речь идет о «зебрах» у дома № 3 по улице Чехова и на перекрестке улиц Герцена и Первомайской

2342
0

На перекрестке улиц Чернышевского и Гоголя в Вологде сделают проекционную «зебру»

« Это лазер, который проецирует на дорогу, без разницы, в каком состоянии дорожное полотно, „зебру“ будет видно всегда водителю автомобиля, ну и, конечно же, пешеходам», — заявил мэр Сергей Воропанов

898
0

Администрацию Нюксенского района через суд обязали установить ограждения возле «зебры» у школы

С иском вышла прокуратура района

 

855
0

Общественный совет Вологды поддержал идею демонтажа «зебры» у драмтеатра

"Рядом есть два более безопасных перехода – со стороны ул. Зосимовской и Советского проспекта", - комментирует председатель Общественного совета Вологды Анатолий Дианов

1793
0

В Вологде предлагают убрать нерегулируемую «зебру» у Драмтеатра

По мнению сотрудников ГИБДД, "зебра" находится в зоне сложной конфигурации  дороги, поэтому водители не всегда успевают оперативно отреагировать на появление пешеходов

1997
0

Администрация Вологды три года не исполняла решение суда о необходимости оборудовать «зебру»

Речь идет о пешеходном переходе на пересечении улиц Медуницинская и Пошехонское шоссе

 

2265
0

В Вологде демонтируют "зебру" вблизи магазина на Окружном шоссе, 11а

Переходить дорогу там небезопасно

2364
3

В Вологде на нерегулируемых "зебрах" установят дорожные светоотражатели

Устройства появятся на нерегулируемых пешеходных переходах в районе ветклиники на Пошехонском шоссе, по адресам Чернышевского, 135, Можайского, 66, Клубова, 21, на перекрестках Чернышевского – Лаврова, Конева – Осановский проезд и пересечениях Окружного шоссе с Пошехонским шоссе, ул. Чернышевского и Панкратова

1283
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде две женщины случайно получили одинаковый ИНН и теперь не могут добиться никаких выплат от государства
1 октября многие жители Вологодской области не смогли выйти в интернет
Устюжанин через подвал залез в квартиру соседки и украл две тысячи рублей
В Череповце спасли от гибели редкого орлана-белохвоста
ПАТП-1 отменяет в Вологде 38 рейсов
За убийство матери вологжанина отправили на принудительное лечение
259 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2778
0
30.09.2021 [БлогоVO]

Наивно думать, что кто-то может «жить вне политики»

268
0
30.09.2021 [Обзор Прессы]

Спасти дом от пластика. Зачем архитектор из Вологды купил старинный особняк и почему он считает, что россиянам полезно ездить за границу

337
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика