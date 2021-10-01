Островки безопасности планируют сделать на пешеходном переходе у Драмтеатра в Вологде. Городские власти решили оставить переход. Работы по изменению разметки запланированы на весну следующего года.

– Убрать нельзя оставить. Всем городом решали, где же ставить запятую в отношении пешеходного перехода у Драмтеатра. Многие вологжане высказались за сохранение, но с оговоркой – сделать его безопасным. Ведь именно аварийность этого места и побудила начать эту дискуссию, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Новую схему движения у Драмтеатра представили эксперты высшей школы экономики, которых мы попросили проанализировать этот участок улицы Предтеченская. Эта схема вписана в границы существующей дороги, чтобы минимизировать затраты.

Наносить новую разметку планируют весной, а пока городские власти представили на суд горожан проект изменения разметки.

– Посмотрите видео и схему, поделитесь мнением, станет ли переход более безопасным? – спрашивает Сергей Воропанов.

В прошлом году Общественный совет Вологды поддержал идею демонтажа «зебры» у драмтеатра. Однако многие вологжане тогда высказались в социальных сетях, что переход в этом месте необходим.

Весной этого года сообщалось, что переход всё же будет убран.

– Согласно ГОСТу поток пешеходов недостаточен для установки перехода, только в часы пик здесь проходит более 150 человек, в остальное время меньше. Ближайшие пешеходные переходы со светофорами находятся в 140 – 150 метрах в обе стороны. Проанализировав все данные, взвесив все мнения, мы приняли решение – нерегулируемый пешеходный переход у Драмтеатра будет закрыт. Произойдет это к концу мая этого года, – написал в соцсети Сергей Воропанов.

Но вологжане продолжали протестовать и приводили свои доводы о необходимости перехода, поэтому Администрация города продолжила поиск компромиссного решения.

