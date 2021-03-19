В Вологде к концу мая уберут «зебру» у драмтеатра

В Вологде приняли решение ликвидировать пешеходный переход на улице Предтеченской у драмтеатра.

— Согласно ГОСТу поток пешеходов недостаточен для установки перехода, только в часы пик здесь проходит более 150 человек, в остальное время меньше. Ближайшие пешеходные переходы со светофорами находятся в 140 — 150 метрах в обе стороны. Проанализировав все данные, взвесив все мнения, мы приняли решение — нерегулируемый пешеходный переход у Драмтеатра будет закрыт. Произойдет это к концу мая этого года, -написал в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Знаки, которые обозначают переход, уберут, будет установлено тросовое ограждение. Такие конструкции используются в крупных городах, в Вологде это будет первый опыт.

Ранее NewsVo сообщал, что в ноябре прошлого года члены Общественного совета города высказались за идею демонтажа «зебры» у драмтеатра. Этот пешеходный переход входит в число 25 мест концентрации ДТП в Вологде. ГИБДД рекомендовало убрать нерегулируемый пешеходный переход с целью «повышения безопасности и увеличения транспортного потока». Позже было принято решение установить на переходе видеокамеры, которые фиксировали движения пешеходов и транспорта. Эти данные были проанализированы и учитывались при принятии решения.