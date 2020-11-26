Общественный совет Вологды поддержал идею демонтажа «зебры» у драмтеатра

26.11.2020 [Общество]

Члены Общественного совета Вологды поддержали идею демонтажа пешеходного перехода у драмтеатра в Вологде. Эта «зебра» входит в число 25 мест концентрации ДТП в Вологде. ГИБДД рекомендовало убрать нерегулируемый пешеходный переход с целью «повышения безопасности и увеличения транспортного потока». 

Администрация Вологды проводила по данному вопросу опросы в соцсетях. По данным пресс-службы, в них в общей сложности приняли участие более 4,5 тысяч человек. Большинство голосов (1612 голосов) были отданы за идею убрать пешеходный переход. На втором месте разместился вариант с установкой искусственной неровности (1606 голосов). Еще 941 голос горожане отдали за установку светофора, 336 голосов – за островок безопасности. Эту информацию внимательно изучили члены Общественного совета Вологды.

«Главное в этом вопросе – безопасность пешеходов. Пешеходный переход на ул. Предтеченской незащищенный, автомобили, съезжая с моста, набирают скорость, к тому же, сама зебра достаточно длинная. Рядом есть два более безопасных перехода – со стороны ул. Зосимовской и Советского проспекта. Кроме того, если смотреть на опыт других городов, то нигде нет зебр каждые 200 метров, все достаточно удалены друг от друга. Поэтому Общественный совет Вологды поддержал вариант с демонтажом этого пешеходного перехода», – комментирует председатель Общественного совета Вологды Анатолий Дианов.

Как ранее писал мэр Сергей Воропанов, итоговое решение будет принято на проектом комитете по снижению аварийности на дорогах в администрации Вологды.

Тэги: пешеходные переходы

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