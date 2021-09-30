Экскурсия «На раскопки к археологам» пройдёт в Тотьме в 3 октября

Необычную экскурсию в деревню Варницы проведут 3 октября сотрудники Тотемского музейного объединения.

Тотьмичей и туристов проведут по появившемуся в прошлом году соляному маршруту, покажут четыре сохранившиеся рассолоподъёмные трубы разных веков.

– Мы осмотрим Дедовскую трубу – тот самый соляной колодец, который учёные недавно датировали 1506-1507 годами. Это самая старая известная нам постройка в Тотьме и окрестностях, – говорится в анонсе мероприятия. – Мы зайдём на стройплощадку, где воссоздаются постройки сользавода. Археолог Мария Ворожейкина проведёт вас на раскопки, где вы своими глазами увидите культурный слой «Старого Усолья» и новые находки.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Тотьме возрождают соляной промысел, чтобы показать местным жителям и туристам, как это делалось несколько веков назад.

В сентябре археологи нашли здесь старинный рассолопровод.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (81739) 2-23-37, 8-921-141-58-23.

Начало экскурсии 3 октября в 12:30 у варницкой церкви Воскресения.

