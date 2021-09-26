Старинный рассолопровод нашли археологи в деревне Варницы в Вологодской области

Продолжаются раскопки на выявленном объекте археологического наследия «Старое Тотемское Усолье» в деревне Варницы. Здесь в прошлые века находилось крупное соледобывающее производство.

Ранее NewsVo рассказывал, что Тотемское музейное объединение возрождает соляной промысел. Но не для того, чтобы снова добывать соль, а для того, чтобы показать местным жителям и туристам, как это делалось несколько веков назад.

На днях стало известно, что что соляной колодец, обнаруженный в прошлом году археологами в деревне Варницы под Тотьмой, получил датировку.

– Взятый с трубы спил был проанализирован специалистами лаборатории дендрохронологии Института географии Российской Академии наук. Учёные были единодушны: образец древесины датируется первым десятилетием шестнадцатого века, а именно — 1506 или 1507 годом! – сообщают сотрудники Тотемского музейного объединения.

Сейчас раскопки продолжаются.

– В ходе продолжения натурных археологических исследований на Старом Усолье 21-22 сентября в раскопе были выявлены первые артефакты промыслового характера. Наиболее интересными являются остатки деревянной трубы, – рассказывает археолог Мария Ворожейкина. – Труба расположена горизонтально и пересекает раскоп в направлении с юго-запада на северо-восток. Каждый из ее концов уходит в соответствующую стенку раскопа. Юго-западный конец трубы сохранился хуже, но на нем зафиксирован кованый железный хомут, который стягивал трубу, предотвращая ее возможное продольное растрескивание. Аналогичный кованый хомут зафиксирован и на расстоянии около семи метров от описанного. Труба имеет плохую сохранность, однако ее внешний диаметр все же удается приблизительно определить как 30 -35 см.

По мнению археологов труба представляет собой часть рассолопровода от соляного колодца к варнице. Аналогичные горизонтально направленные рассолопроводы были найдены в Старой Руссе и Нёноксе. Подобную конструкцию имеет и деревянный водопровод на Большом Соловецком острове, выполненный сверленными деревянными трубами аналогичной длины.

Археологи сообщают, что будут рады любой помощи. Каждый день в 9 утра по адресу: деревня Варницы, Кокаревский Сад, 1, они ждут рабочих со своими лопатами, а также волонтёров.

Раскопки проходят в рамках проекта «Труба зовёт-2: новая жизнь Старого Усолья», поддержанного Фондом президентских грантов. Грантополучатель - Фонд развития общественных инициатив «Соль Земли».