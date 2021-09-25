15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности

25.09.2021 [Происшествия]

15-летний подросток из Крыма признался, что создал в мессенджере Телеграм канал «Расстрел Вологодской школы» для того, чтобы обвинить в угрозах молодых людей, к которым он приревновал свою девушку.

На видео, растиражированном в социальных сетях, подросток рассказывает, что 20 сентября создал канал с названием «Расстрел крымской школы», через час он его переименовал в «Расстрел вологодской школы», приложил фото из интернета, написал на ней «25.09.2021. Ждём».

– После этого я передумал, написал «23.09», отредактировал, выставил фотки оружия, после этого я начал скидывать страницы людей, – говорит на видео молодой человек. – Я это сделал потому что один из них увёл у меня девушку. Второй из них был у неё в скрытых. Я у него спрашивал, кто он, он не сказал, кто он. 20 сентября я это всё вспомнил, у меня цели расстреливать никого не было. То есть это всё шутка. И потом я узнал, что этим начали интересоваться полиция, УВД. Я удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтоб так получилось.

Напомним, 20 сентября в мессенджере Телеграм появился канал под названием «Расстрел Вологодской школы», в котором аноним обещал устроить стрельбу в вологодской гимназии №2.

В связи с этим в Вологодских школах были введены усиленные охранные меры.

Накануне, 24 сентября, Вологодский региональный следственный комитет сообщил, что личность этого анонима установлена


 

Тэги: стрельба, террористы, школы, гимназия

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