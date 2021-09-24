Силовики вычислили "вологодского последователя" пермского стрелка

Вологодский региональный следственный комитет распространил информацию о том, что силовики установили личность человека, который угрожал массовыми убийствами в вологодской гимназии №2. Напомним, первоначальная информация о готовящихся расстрелах появилась в сети 21 сентября. В одном из телеграмм-каналов его создатель заявил, что сначала выбирал, в какой школе ему устроить стрельбу, а потом написал, что остановил свой выбор на гимназии №2.

Как сообщает региональное управление СК, скрин-шоты электронных страниц с пользовательским чатом стали массово распространяться среди населения.

Сразу появления сообщения СК было возбуждено уголовное дело по статье за «приготовление к убийству двух и более лиц».

«В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным следственным управлением СК России совместно с сотрудниками ФСБ и МВД было установлено лицо, причастное к публикации вышеуказанных сведений, которое находится на территории другого региона РФ. В настоящее время выясняются все мотивы и обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

По сообщению других источников, «средствами террора подросток не располагал, публикацию осуществил из хулиганских побуждений».