Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе

21.09.2021 [Происшествия]

Школьники и их родители обеспокоены. Один из телеграмм-каналов, в котором опубликованы анонимные угрозы, набрал уже более тысячи подписчиков. Создатель канала открыто заявляет, что сначала выбирал, в какой школе ему устроить стрельбу, а потом пишет, что остановил свой выбор на гимназии №2.

«Вторая гимназия, ну ждите ребят», – пишет аноним.

Сначала он сообщал, что планировал нападение 25 сентября, а затем появляется запись:

«Планы немного изменились 23 числа это произойдёт» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Скриншоты из этого чата в редакцию NewsVo прислали обеспокоенные родители гимназистов. По словам родителей, они боятся отправлять детей в школу до выяснения ситуации.

«По данному факту информация к нам поступала. В настоящее время эта информация проверяется, работа ведётся, оперативные службы работают», – прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы УМВД по Вологодской области Евгений Ворочалков. 

Ситуацию прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов:

«Все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в Росгвардию. Их исправность проверили, все работает. Напомню, последние 2 года из областного и городского бюджета выделено 58 млн рублей на приобретение и установку видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, ограждения территории», - пояснил Сергей Воропанов.

Накануне гимназия №2 уже попала в поле зрения правоохранителей. Около 18.00 поступила информация о возможном минировании учебного заведения. Несколько классов гимназии пришлось эвакуировать.  

Тэги: угрозы, школа, аноним

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