Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу

«Со вчерашнего вечера получил очень много вопросов от взволнованных родителей о телеграмм-канале, в котором неизвестный, вдохновившись трагичными событиями в Перми, грозится «навести порядок в одной из школ Вологды». Правоохранительные органы занимаются этом вопросом, оперативные службы работают», - рассказал мэр Вологды в соцсетях.

Ранее NewsVo сообщал, что в одном из телеграмм-каналов появилось сообщение о готовящемся нападении на одну из городских школ. Создатель канала, набравшим уже более 1000 подписчиков, открыто заявляет, что сначала выбирал, в какой школе ему устроить стрельбу, а потом пишет, что остановил свой выбор на гимназии №2.

«Вторая гимназия, ну ждите ребят», – пишет аноним.

Вологодский градоначальник пояснил, что в школах с учениками сейчас проводятся дополнительные классные часы, где проговаривается, как надо вести себя в опасной ситуации. Также параллельно проверяется работа охранников в школах, а УМВД разместила свои патрульные наряды вблизи образовательных учреждений.

«Все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в Росгвардию. Их исправность проверили, все работает. Напомню, последние 2 года из областного и городского бюджета выделено 58 млн рублей на приобретение и установку видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, ограждения территории», - пояснил Сергей Воропанов.

По словам родителей гимназистов, в школе сегодня введены усиленные охранные меры: в здании младшей школы дежурит наряд Росгвардии, здание старшей школы охраняет предприятие «Конвой». Уроки физкультуры на улице отменены.