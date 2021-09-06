В парке Ветеранов Вологды прошел субботник

Около 200 жителей Вологды приняли участие в субботнике, который состоялся в эти выходные в городском парке Ветеранов, сообщает пресс-служба администрации.

На данный момент парк передан на содержание МАУК «Парки Вологды». Там уже установлена круглосуточная охрана, выкошена трава.

«Выкосили порядка 90 тысяч квадратных метров. Постепенно приводим территорию в порядок. Начали с центральной части. Собрали ветки, порубили упавшие деревья. Уже выполнен очень большой объем работ. Спасибо вологжанам, которые сегодня вышли помочь и присоединились к уборке. Далее планируем провести санитарную обработку деревьев и установить временную линию электричества», - говорит директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

В рамках субботника вологжане помогли убрать ветки, скошенную траву, мусор. Часть веток измельчали на специальном оборудовании в щепу прямо на месте. Специально приглашенные водолазы занимались очисткой пруда, который находится в проблемном состоянии. В общем сложности было собрано порядка 170 кубометров мусора, его вывезут в течение недели.

По словам депутата Законодательного Собрания области, члена фракции «Единая Россия» Дениса Долженко, в последнее время состояние парка было острой проблемой всего Заречья. Было много обращений в адрес депутата о ненадлежащем состоянии территории. Основной мусор убрали, следующим важным шагом будет кронирование аварийных деревьев. В первую очередь рабочие займутся обрезкой веток в районе пешеходных дорожек. По предварительным оценкам специалистов привести в порядок необходимо большую часть деревьев. Также необходимо работать и с резиденцией Деда Мороза, которой требуется ремонт кровли, помещений и так далее. Вся эта работа проводится в рамках текущего содержания парка.

«Главная задача – в ближайшее время разработать концепцию, а затем проект благоустройства парка. Его разработкой займется Лаборатория городской среды, на счету у которой проекты по реконструкции бульвара Пирогова и Осановской рощи. Естественно, все обсуждения и разработка проекта будут идти совместно с жителями, потому что стоит задача сделать парк именно таким, каким его ходят видеть вологжане - удобным комфортным, многофункциональным. Далее, мы рассматриваем два варианта: либо благоустройство за средства инвестора, либо по федеральной программе «Комфортная городская среда», если жители поддержат парк Ветеранов в рамках ежегодно проводимого голосования», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, в декабре 2016 года администрация Вологды сдала парк Ветеранов в аренду на 25 лет фирме «Аркон». Компания должна была ежегодно платить в бюджет города 1 701 094,75 рублей, а в течение трех лет разработать план реконструкции парка, а потом его реализовать. Один из учредителей "Аркона", Павел Архипов, рассказал в декабре 2016 года, что в 2022 году в парке появится новый забор, новые дорожки и новые аттракционы. Он также пообещал, что будет очищен пруд, а всю территорию парка охватит бесплатный вай-фай. В 2019 году представители арендатора парка заявили, что давно готовы приступить к благоустройству парка, но городские власти не дают им на это разрешения.

В начале апреля 2021 года решением суда договор был расторгнут. ООО «Аркон» обязано передать муниципальное имущество администрации в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу. Кроме того, суд обязал фирму выплатить в городской бюджет задолженность в размере 1 079 849 рублей 92 копейки, в том числе основной долг размере 985 006 рубля 33 копейки и пени в размере 94 843 рубля 59 копеек. 19 августа это решение было поддержано Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом.