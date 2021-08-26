Мэр Вологды встретился с активистами, которые выступали за перенос строительства детсада с улицы Ярославской

25 августа в рамках экскурсии для журналистов мэр Вологды Сергей Воропанов посетил новый детсад на улице Ярославской. Рядом с объектом у чиновника случился разговор с активистами, которые выступали против этого строительства на месте сквера. Разговор получился напряженный, не обошлось без обвинений с обеих сторон. Но Воропанов ответил на вопросы жителей. В частности, мэр объяснил свою позицию: почему нельзя было построить детский сад в другом месте.

«Это не многоэтажка, это не небоскреб, не торговый центр, это детский сад для наших детей. И вы создаете такую ситуацию, что здесь страдают люди. Это полностью безответственная позиция», — заявил он активистам, которые два года добивались сохранения сквера на месте которого сейчас стоит детский сад.

«Сергей Александрович, а как вы считаете, люди, которые вышли на баррикады, из-за чего собственно и погиб Сергей Пахолков, что они преследовали? Насколько мне известно, они защищали частную территорию, которую захватил подрядчик "Базис-ЛТД", при этом нарушая конституционные права на частную собственность?», — обратилась к мэру журналист Ирина Йовжий.

«Вы же знаете, что сейчас ведется судебное разбирательство, и пока делать какие-либо выводы не совсем правильно. Суд поставит точку и разберется в этой ситуации. У нас проведена экспертиза, этот земельный участок муниципальный», — ответил Сергей Воропанов.

Скриншот видео с сайта activatica.org. Там можно посмотреть полную запись встречи.

Он напомнил, что активисты уже встречались с ним несколько лет назад в третьей школе, и тогда он ответил на вопрос, почему под садик не смогли найти другую землю.

«139 участок, который сейчас отведен под застройку, но его назначение может быть изменено под социальное», — обратилась к мэру активистка Людмила. «Может быть, а детям надо в садик идти сегодня», — сказал мэр.

«352 участок, где сейчас ведет застройку "Вологдастройзаказчик". Участок, который был абсолютно свободен на момент ноября (2019 года - прим. редакции). Когда мы с вами встречались. Его можно было. Был участок на Разина. Где был запланирован садик, согласно градсовету. Мест под садики было достаточно,» — выступил оппозиционер Евгений Доможиров.

«Те участки, о которых вы говорите, это не муниципальная собственность. Это частная собственность. Для того, чтобы забрать в муниципальную собственность какой-либо участок, мы должны провести оценку земельного участка, потом предложить частному лицу участок на обмен или выкупить. У нас есть свободные деньги в бюджете города? Конечно, нет. Этот земельный участок, который был предусмотрен генпланом еще с советских времен, здесь должен был находится детский сад. То, что вы говорите, что участок не принадлежал муниципальному образованию, вы говорите только о проезде, но не обо всем земельном участке. Единственное конструктивное предложение, которое было озвучено в свое время в 3 школе, это было разместить садик на земельном участке, которое принадлежит области. Это участок рядом с Осановской рощей. Но там будет построена поликлиника. Сейчас мы проектируем там поликлинику. Других участков в микрорайоне нет. Участок на Разина… Если вы проживаете в микрорайоне Бывалово, неужели вам будет удобно вести ребенка в детский сад на другом конце города?», — заявил мэр.

Активисты обвинили мэра во лжи, пояснив, что он оперирует более ранним генпланом. После этого были другие, где садика уже в этом месте запланировано не было. Мэр, в свою очередь, попросил наладить активистов работу с ТОСами, что б хоть как-то исправить отсутствие во дворе зоны для отдыха.

«Вы нарушили нормальное общение с ТОСом. Вы нарушили связи, чтобы участвовать в „Народном бюджете“, никто не стал голосовать за детские площадки и новый детский сад. История разберется с вашим поведением. Я отвечаю за всех жителей города, детей домов, которые по вашей причине остались без площадок. Дети-то не виноваты за ваше поведение, я не хочу, чтобы они чувствовали себя несчастными… Нужно забыть все распри и двигаться дальше. Чем быстрее вы найдете компромисс с ТОСом, тем лучше», — сказал Сергей Воропанов.

В финале встречи выразили надежду, что этот разговор, больной для всех, станет началом сотрудничества.

Строительство садика велось во дворе дома №36 по улице Ярославской, против возведения объекта выступали местные жители. Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте стройки идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля 2020 года. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не мог и не должен был пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков. Люди предлагали властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.

Планируется, что 1 сентября садик примет первых воспитанников. Здание рассчитано на 200 мест.