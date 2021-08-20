Аварийное отключение электричества произошло в Красавино

20.08.2021 [Происшествия]

В городе Красавино Великоустюгского района утром 20 августа произошло аварийное отключение электричества.

-  К 9 утра удалось восстановить электроснабжение за исключением улиц Герцена, Октябрьской, Коншина, Мира, Лермонтова, - сообщил в соцсети глава района Александр Кузьмин. 

В зоне отключения на данный момент находятся 280 домов, в них проживает 670 человек, в том числе 110 детей. 

По данным Кузьмина, аварию устраняют две единицы техники и четыре электрика. Причина отключения устанавливается.  

Как ранее сообщал NewsVo, за последнюю неделю в Красавино произошла серия неприятных инцидентов. Так, 14 августа на территории бывшего льнокомбината, где сейчас идут демонтажные работы, бетонная плита упала на экскаватор, машинист погиб. 17 августа загорелись отходы деревообработки на территории одного из местных предприятий, тушение пожара продолжается до сих пор. 19 августа трое коммунальщиков отравились сероводородом, спустившись в канализационный колодец на улице Текстильщиков. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. "Беда не приходит одна", - написал об этом на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин. 

Тэги: отключения, электричество

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе
В департаменте здравоохранения прокомментировали длинную очередь к терапевту в поликлинике Вологды

Похожие новости

Жителям домов в центре Вологды пообещали вернуть горячую воду 26 августа

В некоторых домах ее ждут уже второй день

1690
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Годовалый мальчик выпал из окна на втором этаже в Шексне
Новый книжный дискуссионный клуб откроется в Вологде
29 точек подвоза воды будут организованы в Вологде с 20 по 22 августа
Череповчанку выписали из роддома сразу после родов из-за ошибочного теста на коронавирус
Аварийное отключение электричества произошло в Красавино
В Вологде ищут подростка, который не выходит на связь с родственниками
Вологжанка подралась с продавцом маркет-бара из-за качества алкоголя
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1919
0
19.08.2021 [БлогоVO]

Уже третьи сутки продолжается пожар на территории предприятия в городе Красавино!

310
0
19.08.2021 [Обзор Прессы]

«У нас депутаты тоже шутят: то с зарплатами, то с законами»

356
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика