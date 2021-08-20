Аварийное отключение электричества произошло в Красавино

В городе Красавино Великоустюгского района утром 20 августа произошло аварийное отключение электричества.

- К 9 утра удалось восстановить электроснабжение за исключением улиц Герцена, Октябрьской, Коншина, Мира, Лермонтова, - сообщил в соцсети глава района Александр Кузьмин.

В зоне отключения на данный момент находятся 280 домов, в них проживает 670 человек, в том числе 110 детей.

По данным Кузьмина, аварию устраняют две единицы техники и четыре электрика. Причина отключения устанавливается.

Как ранее сообщал NewsVo, за последнюю неделю в Красавино произошла серия неприятных инцидентов. Так, 14 августа на территории бывшего льнокомбината, где сейчас идут демонтажные работы, бетонная плита упала на экскаватор, машинист погиб. 17 августа загорелись отходы деревообработки на территории одного из местных предприятий, тушение пожара продолжается до сих пор. 19 августа трое коммунальщиков отравились сероводородом, спустившись в канализационный колодец на улице Текстильщиков. Один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. "Беда не приходит одна", - написал об этом на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.