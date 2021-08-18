Второй день продолжают гореть отходы деревообработки в городе Красавино Вологодской области

Второй день продолжается пожар на территории одного из предприятий города Красавино Вологодской области. Горят отходы деревообработки.

На сегодня площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает Администрация Великоустюгского района.

Сообщение о пожаре поступило 17 августа в 10:45. В тушении были задействованы 11 сотрудников пожарных частей 102 и 27.

– На сегодняшний день ликвидировать горение не удалось. На месте продолжают работать огнеборцы. К вечеру на помощь из Сокола отправится еще спецтехника, – говорится на странице районной администрации. – Площадь пожара составляет 100 кв.м. Причина возгорания - самовозгорание веществ и материалов деревообработки.

Сообщается, что пострадавших нет.