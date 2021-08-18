Второй день продолжают гореть отходы деревообработки в городе Красавино Вологодской области

18.08.2021 [Происшествия]

Второй день продолжается пожар на территории одного из предприятий города Красавино Вологодской области. Горят отходы деревообработки.

На сегодня площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает Администрация Великоустюгского района.

Сообщение о пожаре поступило 17 августа в 10:45. В тушении были задействованы 11 сотрудников пожарных частей 102 и 27.

– На сегодняшний день ликвидировать горение не удалось. На месте продолжают работать огнеборцы. К вечеру на помощь из Сокола отправится еще спецтехника, – говорится на странице районной администрации. – Площадь пожара составляет 100 кв.м. Причина возгорания - самовозгорание веществ и материалов деревообработки.

Сообщается, что пострадавших нет.

Тэги: пожар

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