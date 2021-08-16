В Красавино бетонная плита упала на кабину экскаватора: машинист погиб

16.08.2021 [Происшествия]
В Красавино бетонная плита упала на кабину экскаватора: машинист погиб

В Красавино погиб машинист экскаватора. Трагедия произошла 14 августа на территории бывшего льнокомбината, где сейчас идут демонтажные работы.

По данным регионального управления следственного комитета, демонтаж проводит подрядная организация из Архангельской области.

— Во время указанных работ плита перекрытия обрушилась на кабину экскаватора. В результате машинист, 48 лет, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, — отмечают следователи.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства организации демонтажных работ, а также лица, ответственные за их проведение. Изымается документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее NewsVo сообщал, что когда-то принадлежавшее обанкротившемуся ОАО «Вологодский текстиль» здание на Советском проспекте города Красавино в конце прошлого года было продано с торгов. Информация об этом была опубликована в январе 2021 года в федеральном реестре банкротов. 

С торгов был продан целый комплекс имущества Красавинского льнокомбината - несколько десятков разных объектов. Проданы более 30 зданий гаражей, складов, льночесального, отделочного, прядильного и чесального производств, мастерских, земельные участки под ними, асфальтированная территория площадью 15 078 квадратных метров, подъездные пути к льнокомбинату, теплотрасса, водопровод, производственное, промышленное оборудование, и даже главные ворота проходной. На одном из предыдущих аукционов, который состоялся в июле 2020 года, лот предлагали приобрести за 221,2 млн рублей. Тогда на него не заявился. В итоге этот огромный лот всего за 13 013 014 рублей купил ИП Аликян Саркис Славикович (его интересы на торгах представляла некая Людмила Уткина). 

На территории бывшего льнокомбината дважды с начала года возникали пожары. 

Тэги: Красавино, несчастный случай, гибель человека, банкротство, Вологодский текстиль
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

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