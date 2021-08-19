В Красавино трое коммунальщиков потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец

19.08.2021 [Общество]

В городе Красавино Великоустюгского района коммунальщики потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец. 

- На улице Текстильщиков бригада работников ЖКХ спустилась в канализационный люк. По неизвестным причинам оба сотрудника потеряли сознание. К ним на помощь отправился третий работник. Его также обнаружили в бессознательном состоянии, - сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

Все трое были доставлены в Великоустюгскую ЦРБ, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

ТОП НЕДЕЛИ

Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
Полицейские задержали жителя Белозерска, который поджег дом с людьми внутри
В Вологде загорелась лоджия в многоквартирном доме
В Череповце врача-невролога признали виновным в смерти пациента
Из-за аварии на сетях в центре города 12 жилых домов остались без воды
70 ВИЧ-инфицированных пациентов умерли в Вологодской области с начала года
Полицейский УАЗ насмерть сбил пешехода в Харовском районе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Красавино трое коммунальщиков потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец
230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мать выпавшего из окна в Череповце ребенка оштрафовали на 10 тысяч рублей
Жителя Вологды, катавшего друга на вейкборде во время ливня, оштрафовали на тысячу рублей
Артистов Камерного и Детского музыкального театров Вологды наградили знаками лауреатов областной госпремии
Арендатора парка Ветеранов в Вологде вновь обязали вернуть имущество городской администрации
Жителя Великоустюгского района осудили за причинение смерти по неосторожности знакомому
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

1804
0
18.08.2021 [БлогоVO]

Так может преобразиться Затоновский берег: Баржа отдыха

542
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

1148
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика