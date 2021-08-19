В Красавино трое коммунальщиков потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец

В городе Красавино Великоустюгского района коммунальщики потеряли сознание, спустившись в канализационный колодец.

- На улице Текстильщиков бригада работников ЖКХ спустилась в канализационный люк. По неизвестным причинам оба сотрудника потеряли сознание. К ним на помощь отправился третий работник. Его также обнаружили в бессознательном состоянии, - сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Кузьмин.

Все трое были доставлены в Великоустюгскую ЦРБ, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.