Экс-солиста «Сборной союза» обязали выплатить 800 тыс. рублей Евгению Журину

Создатель вологодской группы «Сборная союза» Евгений Журин через суд взыскал с экс-солиста коллектива Виталия Синицына 800 тысяч рублей, которые ранее ему одолжил.

В своем иске Журин пояснил, что в августе прошлого года перечислил указанную сумму Синицыну на покупку автомобиля «Лексус». Тот обещал вернуть долг, но этого не сделал.

— В судебное заседание ответчик не явился. Его представитель возражал против удовлетворения исковых требований, утверждая, что деньги переводились Синицыну в счет имеющейся задолженности за концертную деятельность, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Поскольку Синицын не смог доказать в суде задолженность Журина перед ним, а совместное проведение концертов не подтверждает наличие таких денежных обязательств, суд иск удовлетворил. В решении говорится, что бывший солист коллектива «с требованиями об установлении трудовых отношений в суд не обращался, претензий к истцу о выплате задолженности не предъявлял».

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

— Для меня это слабое утешение, но с паршивой овцы и клок шерсти — это прибыль! — так прокомментировал решение на своей странице в соцсети Журин.

— Есть два вида завистливых людей: первые хотят всё, как у тебя, а вторые хотят, чтобы у тебя вообще ничего не было. А среди ваших знакомых какой вид чаще встречается? Лично у меня есть такой старый знакомый, который относится ко второму виду людей! Прямо из кожи вон лезет, чтобы осуществить это! — пишет на своей странице Синицын.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 марта солист группы Виталий Синицын сообщил, что покидает группу «Сборная союза» и планирует заняться сольной карьерой. Затем выяснилось, что группу также покидают гитарист Игорь Северов и барабанщик Максим Ваулин. Тогда Евгений Журин отказался бесплатно отвечать на вопросы корреспондента портала ГородВо и запросил за интервью 50 тысяч рублей. 7 марта автор песен "Сборной" рассказал свою версию конфликта и предложил «больше на эту тему не дискутировать, а просто ждать развития положительных событий». Вскоре ИА "Ранпресс" сообщило, что Синицын и другие участники "Сборной" теперь будут работать в Архангельской области, куда их пригласил местный бизнесмен, владелец группы компаний «УЛК» Владимир Буторин.