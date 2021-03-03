Виталий Синицын ушел из вологодской группы «Сборная союза»

Вологодский певец Виталий Синицын объявил о своем уходе из группы «Сборная союза». Соответствующий пост появился на странице музыканта в соцсети 3 марта.

— Дорогие мои друзья и поклонники группы «Сборная союза». Чтобы избежать сплетен, слухов и вопросов, которые уже появились и, я уверен, еще появятся. Сообщаю вам, что с 22 декабря 2020 года я не являюсь солистом и участником группы «Сборная союза». Я решил начать свой сольный путь, — пишет Синицын.

Он также заявил, что не будет исполнять песни группы на своих будущих сольных концертах. Сотрудничество с Евгением Журиным и «Сборной союза», длившееся 26 лет, Синицын называет «хорошей школой жизни».

Виталий Синицын родился 10 февраля 1970 года. В соцсетях музыкант пишет, что его детство прошло в Никольском районе.

UPD от 12.50 3 марта

Выяснилось, что группу «Сборная Союза» также покидает гитарист Игорь Северов. 3 марта он тоже написал об этом в соцсети.