Виталий Синицын ушел из вологодской группы «Сборная союза»

03.03.2021 [Общество]

Вологодский певец Виталий Синицын объявил о своем уходе из группы «Сборная союза». Соответствующий пост появился на странице музыканта в соцсети 3 марта.

— Дорогие мои друзья и поклонники группы «Сборная союза». Чтобы избежать сплетен, слухов и вопросов, которые уже появились и, я уверен, еще появятся. Сообщаю вам, что с 22 декабря 2020 года я не являюсь солистом и участником группы «Сборная союза». Я решил начать свой сольный путь, — пишет Синицын.

Он также заявил, что не будет исполнять песни группы на своих будущих сольных концертах. Сотрудничество с Евгением Журиным и «Сборной союза», длившееся 26 лет, Синицын называет «хорошей школой жизни». 

Виталий Синицын родился 10 февраля 1970 года. В соцсетях музыкант пишет, что его детство прошло в Никольском районе. 

UPD от 12.50 3 марта

Выяснилось, что группу «Сборная Союза» также покидает гитарист Игорь Северов. 3 марта он тоже написал об этом в соцсети.

— Проиграв в группе Сборная союза 27 с половиной лет, где просили постоянно относится к этому проекту как к «просто хобби», с чем я не был никогда не согласен (постоянно слышал «иди и зарабатывай на жизнь где угодно»), я наверно наконец понял, что ДА, наверное это действительно ПРОСТО ХОББИ! По этому, принял для себя вот это решение, покинуть группу Сборная союза… (орфография и пунктуация авторов сохранена - ред.)

Тэги: Сборная Союза

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