Евгений Журин: «Виталий не пьёт уже несколько лет, но порой мне кажется, что лучше бы пил»

07.03.2021 [Общество]

Евгений Журин, создатель группы «Сборная союза» и автор песен опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором изложил свою версию распада группы.

Напомним, 3 марта солист группы Виталий Синицын сообщил, что покидает группу «Сборная союза» и планирует заняться сольной карьерой. Затем выяснилось, что группу также покидают гитарист Игорь Северов и барабанщик Максим Ваулин.

Тогда Евгений Журин отказался бесплатно отвечать на вопросы корреспондента портала ГородВо и запросил за интервью 50 тысяч рублей.

7 марта Журин рассказал свою версию конфликта и предложил «больше на эту тему не дискутировать, а просто ждать развития положительных событий».

По мнению Евгения, причиной конфликта стала жена Виталия Синицына: 

– В последние годы я убеждал Виталия создать в соцсетях свои страницы и помогать мне раскручивать группу. До этого Виталию его жена Лена запретила иметь свои страницы, слишком много было проблем с навязчивыми поклонницами! Я настаивал на своём, и Виталий сделал свои страницы в соцсетях. К моему удивлению Виталий обозначил свою группу в контакте, как: Виталий Синицын И Сборная Союза! Я понимал, что вставить союз И - это инициатива Лены, она сидит вместо Виталия в соцсетях, и потребовал от них убрать союз И. Получилось : ВИТАЛИЙ СИНИЦЫН ГРУППА СБОРНАЯ СОЮЗА. В тоже время у Лены на странице в контакте мы всей группой вдруг увидели, что это страница Елены и Виталия Синицыных. 

Также Евгений упоминает, что неоднократно объяснял Виталию, что все видео и аудио новинки должны строго выкладываться сначала на официальной странице группы, а только потом клипы и аудио можно и нужно дублировать на свои страницы.

– Мне казалось, что он понял, почему новинки нужно выкладывать на официальной странице. Мы поговорили с ним об этом ещё раз по телефону, а на следующий день, после концерта в Череповце, Виталий выложил у себя в группе в контакте свою песню и объявил, что теперь у него своя сольная работа! Почему со мной не обсудил? – негодует Евгений.

Далее он рассказывает, что концертный директор группы Сергей Багликов неоднократно звонил Виталию и предлагал ему не срывать концерты. Однако, по мнению Евгения, Виталий отказывался и оставил музыкантов без гонорара.

– С декабря Виталий корячился в контакте у себя в закрытой группе под управлением жены, а 3 марта Лена от имени Виталия в 6 утра объявила, что Виталий больше не работает в Сборной, – пишет Евгений. – Игорь Егоров, наш звуковик, рассказал мне, что Лена звонила ему и убеждала его в том, что он больше не работает в Сборной союза, настаивала, чтобы Игорь убрал со своей страницы в контакте ЗАПИСЬ, где указано, что он работает в СБОРНОЙ СОЮЗА. Делайте выводы, дамы и господа, кто подговорил музыкантов в один день написать на своих страницах эту хрень. Я знаю музыкантов, как облупленных, им работу давай, им разборки не нужны. Друзья, вы должны знать, что содержание СБОРНОЙ СОЮЗА лежит полностью на мне почти 30 лет, а это многие и многие миллионы! Я автор песен, владелец бренда, я почти 30 лет раскручиваю группу, и 27й год раскручиваю лично ВИТАЛИЯ СИНИЦЫНА! У него нет и не может быть ко мне ни одной претензии! Моё требование профессионально задействовать соцсети - это не повод устраивать демарш! Виталий не пьёт уже несколько лет, но порой мне кажется, что лучше бы пил. Вот и вся простая сермяжная правда об этом конфликте!

В завершение в своего обращения Евгений Журин публично предложил Виталию Синицыну «вернуться к концертной деятельности легендарной группы «Сборная Союза» и продолжать радовать многомиллионную армию своих поклонников, пока возраст и здоровье позволяют ему это делать!»

–  Заниматься параллельно своими и не своими музыкальными проектами, как он втихаря от меня это всегда и делал, я ему не запрещаю! – говорит Журин.

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