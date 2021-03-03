Руководитель группы «Сборная союза» отказался бесплатно отвечать на вопросы вологодского журналиста

Руководитель группы «Сборная союза» Евгений Журин отказался бесплатно отвечать на вопросы корреспондента портала ГородВо. За интервью он запросил 50 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 3 марта стало известно: солист "Сборной союза" Виталий Синицын покинул группу и начинает сольную карьеру. Певец уже заявил, что не будет на своих концертах исполнять песни группы. Выяснилось, что группу «Сборная Союза» также покидают гитарист Игорь Северов и барабанщик Максим Ваулин. Они тоже написали об этом в соцсети.