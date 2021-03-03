Руководитель группы «Сборная союза» отказался бесплатно отвечать на вопросы вологодского журналиста

03.03.2021 [Общество]

Руководитель группы «Сборная союза» Евгений Журин отказался бесплатно отвечать на вопросы корреспондента портала ГородВо. За интервью он запросил 50 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что утром 3 марта стало известно: солист "Сборной союза" Виталий Синицын покинул группу и начинает сольную карьеру. Певец уже заявил, что не будет на своих концертах исполнять песни группы. Выяснилось, что группу «Сборная Союза» также покидают гитарист Игорь Северов и барабанщик Максим Ваулин. Они тоже написали об этом в соцсети.

 

Тэги: Сборная Союза

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Житель Вожеги устроил смертельное ДТП, но избежал колонии
Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома
Виталий Синицын ушел из вологодской группы «Сборная союза»
«Только вторые колем, следующий, заходите!»: что вологжане пишут в соцсетях по поводу вакцинации от коронавируса
В сети появилось видео, как на трассе Чекшино-Тотьма с лесовоза на ходу слетают бревна
В Соколе открыли первый в России завод по производству CLT-панелей
В Соколе нашли лежащего на дороге мужчину
Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные
В Сямженском районе погибла пассажирка выехавшей на встречку «Газели»
В Междуреченском районе обвиняемый в убийстве больше полугода скрывался от следствия в лесу

Последние новости

Жительницу Кадуйского района, которая ударила бывшего мужа ножом в спину, осудили условно

Потерпевший дошёл до магазина, где попросил вызвать скорую и потерял сознание
 

298
0

Вологодские «Бульдоги-ВоГУ» завоевали бронзу на чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола

Соревнования проходили в областной столице

293
0

В Вологде жильцам дома №16Б по улице Конева некуда складывать мусор: контейнеры пропали

Перевозчик ТКО забрал их, а в управляющей компании говорят, что у них нет обязанности покупать или арендовать новые

520
0

Синоптики обещают метели в Вологодской области

В ночь на 4 марта регион окажется под влиянием циклона, снегопады ожидаются и на 8 марта

748
0

С домогавшегося 12-летней девочки жителя Тотьмы взыскали 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей

Иск о компенсации морального вреда заявила районная прокуратура

526
0

Выставка фотографий Ольги Лапшиной откроется в Череповце 4 марта

Здесь представлены результаты работы совместных творческих съёмок детей и взрослых

323
0

Подозреваемого в серии краж из квартир вологжанок разыскали в колонии Белгородской области

Он отбывает там наказание за аналогичные преступления

440
0

Череповецкий металлургический комбинат будет поставлять металл «АвтоВАЗу»

Завод потребляет холоднокатаный, оцинкованный и горячекатаный травленый

428
0

В Вытегорском районе будут судить мужчину, который угрожал муляжом гранаты сотрудникам ДПС

Он объяснил своё поведение тем, что был пьян

409
0

150 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

189 человек выздоровели, три умерли

396
0

Сделать семейное фото, макияж или детский аквагрим можно 6 марта на «Хорошем дне» в Вологде

Это будет благотворительная акция в поддержку подопечных фонда «Хорошие люди»

288
0

50-летний вологжанин убил собутыльника и рассказал о случившемся соседям

Возбуждено уголовное дело

357
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Руководитель группы «Сборная союза» отказался бесплатно отвечать на вопросы вологодского журналиста
Жительницу Кадуйского района, которая ударила бывшего мужа ножом в спину, осудили условно
Вологодские «Бульдоги-ВоГУ» завоевали бронзу на чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола
В Вологде жильцам дома №16Б по улице Конева некуда складывать мусор: контейнеры пропали
Синоптики обещают метели в Вологодской области
С домогавшегося 12-летней девочки жителя Тотьмы взыскали 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей
Выставка фотографий Ольги Лапшиной откроется в Череповце 4 марта
 
01.03.2021 [Общество]

«Только вторые колем, следующий, заходите!»: что вологжане пишут в соцсетях по поводу вакцинации от коронавируса

2479
0
03.03.2021 [БлогоVO]

Подборка ДТП за февраль 2021 (Вологда)

365
0
02.03.2021 [Обзор Прессы]

Жизнь на полатях

380
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика