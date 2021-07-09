Новым гендиректором Вологодской областной филармонии стал Денис Саничев

С 9 июля Вологодскую областную филармонию имени Валерия Гаврилина возглавил Денис Саничев, ранее руководивший Мужским хором учреждения культуры. Он был одним из двух победителей конкурса на должность гендиректора.

Денис Валентинович Саничев - выпускник музыкально-педагогического факультета Вологодского государственного педагогического института. Кроме того, он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2008 года Денис Валентинович работает в областной филармонии – сначала он был главным администратором отдела по организации предпринимательской деятельности, затем директором ансамбля народной музыки «Солнцеворот». С 2017 года по настоящее время возглавляет Мужской хор филармонии.

Новый руководитель филармонии заверил, что будет сохранять накопленный опыт и традиции организации, развивать музыкальную культуру региона. Он также подчеркнул, что в работе филармонии как учреждения важна командная сплоченность коллектива и добавил, что рассчитывает на поддержку коллег во всех своих начинаниях.

Ранее NewsVo сообщал, что место директора филармонии стало вакантно после того, как 4 сентября прошлого года суд отстранил от этой должности Ольгу Васильеву. Обязанности руководителя с сентября исполняла Оксана Шеина.

Васильеву обвиняют в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева "в составе группы лиц" похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии.

Нахождение под следствием, однако, не помешало Васильевой занять другой пост в культурном учреждении региона. В начале марта она стала руководителем Вологодской областной детской библиотеки.