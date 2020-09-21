Исполняющей обязанности гендиректора Вологодской областной филармонии назначена Оксана Шеина

21.09.2020 [Общество]

Исполняющей обязанности генерального директора-художественного руководителя Вологодской областной филармонии назначена Оксана Шеина, сообщает новостной сайт правительства региона.

— Оксана Шеина с 2003 по 2018 год трудилась в финансово-экономическом отделе Управления федеральной Службы судебных приставов по Вологодской области. В 2018 году уроженка Донецка пришла работать в Вологодскую филармонию, где заняла пост заместителя генерального директора по организационно-хозяйственной деятельности, — говорится в сообщении «Вологда Региона».

Ранее NewsVo сообщал, что 4 сентября суд временно отстранил Ольгу Васильеву от должности гендиректора Вологодской областной государственной  филармонии имени Валерия Гаврилина. Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием  служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. 

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева в составе группы лиц похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии. 

 

Тэги: Вологодская областная филармония

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