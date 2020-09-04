Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву

04.09.2020 [Общество]

4 сентября суд временно отстранил Ольгу Васильеву от должности гендиректора Вологодской областной государственной  филармонии имени Валерия Гаврилина. Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием  служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

- Органами предварительного расследования Васильева обвиняется в том, что с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. в Вологде, занимая должность генерального директора - художественного руководителя АУК ВО "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина", действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, создавая видимость реальных хозяйственных операций посредством оформления фиктивных финансово-хозяйственных документов и заключения мнимых сделок между филармонией и коммерческими организациями, совершила хищение бюджетных средств  свыше 1 000 000 рублей, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Ранее Newsvo сообщал, что директор Вологодской областной филармонии Ольга Васильева 2 сентября побывала в кабинете у следователя. Опрос был связан с финансовой деятельностью учреждения культуры, однако в пресс-службе филармонии говорят, что о задержании руководителя речи не шло.

По данным информагентства «Ранпресс», правоохранителей заинтересовала оплата счетов за организационные мероприятия кинофестиваля «Войсес» в 2016 году и оплата работы по изготовлению барельефа Николаю Олялину.

В декабре 2019 года NewsVo сообщал, что полиция продолжает проверку по факту возможного хищения бюджетных средств, выделяемых на проведение мероприятий, в Вологодской областной филармонии имени В. А. Гаврилина.

12 августа 2020 года Вологодский городской суд вынес постановление о временном отстранении от должности в отношении начальника департамента культуры и туризма Владимира Осиповского. Чиновник правительства области также подозревается в совершении мошенничества. Следствие полагает, что он в составе группы лиц похитил около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии. 

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