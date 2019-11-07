Проверка по факту возможных хищений бюджетных средств в областной филармонии длится второй год

07.11.2019 [Общество]

Полиция продолжает проверку по факту возможного хищения бюджетных средств, выделяемых на проведение мероприятий, в Вологодской областной филармонии имени В. А. Гаврилина. Об этом NewsVo сегодня сообщили в пресс-службе областного УМВД. 

Ранее NewsVo сообщал, что проверка в филармонии началась еще летом 2018 года. С тех пор прошло более 15 месяцев, однако процессуальное решение пока не принято.

В октябре 2018 года издание «В точку» сообщило, что в Вологодской областной филармонии выявлена недостача в 4 млн рублей. Однако эти данные тогда опровергли в пресс-службе УМВД, сообщив, что выводы делать рано.

Тэги: филармония

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