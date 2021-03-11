Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку

Отстраненная от должности директора филармонии по решению суда Ольга Васильева стала руководителем Вологодской областной детской библиотеки. Об этом 11 марта сообщил областной департамент культуры и туризма.

— Она была представлена трудовому коллективу и приступила к исполнению должностных обязанностей. Ранее занимавшая эту должность Тамара Кузнецова покинула пост в декабре прошлого года, — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что трудовой договор с Васильевой на прежнем месте работы (филармония) был расторгнут «4 марта в связи с истечением срока его действия». С 10 марта она официально вступила в должность директора Вологодской областной детской библиотеки.

— Юридических ограничений для работы Васильевой Ольги Владимировны в данной должности нет, — пояснил и. о. начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов.

Обязанности руководителя с сентября исполняет Оксана Шеина, однако департамент объявил о том, что ведет подбор кандидатов на должность руководителя Вологодской областной филармонии.

Ранее NewsVo сообщал, что 4 сентября суд временно отстранил Ольгу Васильеву от должности гендиректора Вологодской областной государственной филармонии имени Валерия Гаврилина. Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева "в составе группы лиц" похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии.