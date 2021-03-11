Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку

11.03.2021 [Общество]

Отстраненная от должности директора филармонии по решению суда Ольга Васильева стала руководителем Вологодской областной детской библиотеки. Об этом 11 марта сообщил областной департамент культуры и туризма.

— Она была представлена трудовому коллективу и приступила к исполнению должностных обязанностей. Ранее занимавшая эту должность Тамара Кузнецова покинула пост в декабре прошлого года, — говорится в сообщении. 

В сообщении отмечается, что трудовой договор с Васильевой на прежнем месте работы (филармония) был расторгнут «4 марта в связи с истечением срока его действия». С 10 марта она официально вступила в должность директора Вологодской областной детской библиотеки.

— Юридических ограничений для работы Васильевой Ольги Владимировны в данной должности нет, — пояснил и. о. начальника департамента культуры и туризма области Дмитрий Климанов.

Обязанности руководителя с сентября исполняет Оксана Шеина, однако департамент объявил о том, что ведет подбор кандидатов на должность руководителя Вологодской областной филармонии. 

Ранее NewsVo сообщал, что 4 сентября суд временно отстранил Ольгу Васильеву от должности гендиректора Вологодской областной государственной  филармонии имени Валерия Гаврилина. Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием  служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. 

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева "в составе группы лиц" похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии. 

Тэги: Вологодская областная филармония

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Евгений Журин: «Виталий не пьёт уже несколько лет, но порой мне кажется, что лучше бы пил»
В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток
«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Грязовецком районе
Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью
В Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела
Полиция Вологды разыскивает мужчину, который похитил деньги с банковской карты
Квалифицированные мигранты не хотят ехать работать в Вологду и Череповец
Вологодский губернатор объяснил рост платы за отопление в регионе сильными морозами
Заммэра Вологды Вадим Цепа покидает свой пост

Последние новости

Житель Великоустюгского района украл металл с чужого дачного участка

Задержавшим его полицейским он сказал, что катался на машине по деревне и решился на кражу

214
0

Вологжанин продал машину, за которую не рассчитался с предыдущим владельцем

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

266
0

С 15 марта в Череповце, Великом Устюге и Вытегре жители смогут подавать иски в суд через МФЦ

Исковые заявления в порядке гражданского и административного судопроизводства можно будет подать в любой суд страны

226
0

При разборе завалов на месте пожара в поселке Суда обнаружено тело мужчины

Он проживал в квартире, с которой начался пожар

287
0

В Вологде будут судить «целительницу», похитившую полмиллиона рублей

С потерпевшей женщина познакомилась, когда обе проходили лечение в одном из медучреждений города

302
0

В Вологде задержали тотьмича с крупной партией наркотиков

Он сказал, что собирался сбыть вещество через тайники

340
0

Дело о разбойном нападении на офис «Совкомбанка» в Вологде передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

370
0

В Череповце начат сбор вещей для жильцов сгоревшего в Суде дома

Вещи принимаются по адресу Октябрьский проспект, д. 91 по будням с 10 до 18 часов

264
0

Машину «скорой помощи» и трех медиков слепили из снега осужденные колонии в Шексне

Скульптура выиграла местный конкурс

339
0

Подросток из Великого Устюга за рулём авто пытался скрыться от преследовавших его полицейских

Погоня закончилась в Архангельской области. Перед задержанием он успел сбить автоинспектора машиной.

374
0

2,8 млн рублей пожертвований планируют собрать в Вологде на установку горельефа с изображением Анатолия Дрыгина

Горельеф планируют установить на фасаде здания по улице Пушкинской, 25 – бывшем здании Обкома КПСС

331
0

Произведенные в Чагодощенском районе стеклянные бутылки будут продавать во Францию и Германию

Стеклозавод в Сазоново, прекративший свою работу в 2013 году, запустил производство

375
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Житель Великоустюгского района украл металл с чужого дачного участка
Вологжанин продал машину, за которую не рассчитался с предыдущим владельцем
С 15 марта в Череповце, Великом Устюге и Вытегре жители смогут подавать иски в суд через МФЦ
При разборе завалов на месте пожара в поселке Суда обнаружено тело мужчины
В Вологде будут судить «целительницу», похитившую полмиллиона рублей
В Вологде задержали тотьмича с крупной партией наркотиков
 
05.03.2021 [Общество]

Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью

2838
0
11.03.2021 [БлогоVO]

Об освобождении от обязательной маркировки товаров легкой промышленности, произведённых ремесленниками

80
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

141
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика