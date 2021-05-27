На должность директора вологодской филармонии претендуют Мария Морозова и Денис Саничев

27.05.2021 [Общество]

Конкурсная комиссия выбрала двух претендентов на должность гендиректора Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина. Это Мария Морозова и Денис Саничев. Кандидатуры направлены на рассмотрение руководству департамента культуры и туризма Вологодской области. Итоговое решение о назначении в ближайшее время примут там.

Как сообщается на сайте департамента, Мария Николаевна Морозова окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 2005-2009 годах работала директором Камерного театра города Череповца, затем пять лет была заместителем начальника регионального департамента культуры. Кроме того, Морозова работала в губернаторском колледже народных промыслов, в управлении информации и общественных связей администрации Вологды и частном театральном досуговом центре «БэбиЧарлиКлуб».

Фото с сайта cultinfo.ru

Денис Валентинович Саничев  - выпускник музыкально-педагогического факультета Вологодского государственного педагогического института. Кроме того, он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2008 года Денис Валентинович работает в областной филармонии – сначала он был главным администратором отдела по организации предпринимательской деятельности, затем директором ансамбля народной музыки «Солнцеворот». С 2017 года по настоящее время возглавляет Мужской хор филармонии.

Фото со страницы Дениса Саничева в соцсети

Исполняющий обязанности начальника департамента культуры и туризма Дмитрий Климанов рассказал, что к выбору руководителя главной концертной организации Вологодской области в их ведомстве подходят очень серьезно. Прием документов от кандидатов шел до 30 апреля. С 1 по 20 мая проходили собеседования кандидатов, которых было шесть. В конкурсную комиссию вошли деятели культуры города и области, члены общественного совета при департаменте культуры и туризма области, работники и руководители художественных коллективов филармонии. В работе комиссии также приняла участие вдова Валерия Гаврилина, Наталья Евгеньевна.

Ранее NewsVo сообщал, что место директора филармонии стало вакантно после того, как 4 сентября прошлого года суд отстранил от этой должности Ольгу Васильеву. Обязанности руководителя с сентября исполняет Оксана Шеина.

Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием  служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. 

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева "в составе группы лиц" похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии. 

Нахождение под следствием, однако, не помешало Васильевой занять другой пост в культурном учреждении региона. В начале марта она стала руководителем Вологодской областной детской библиотеки.

 

Тэги: Вологодская областная филармония

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