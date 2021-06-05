Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере

05.06.2021 [Происшествия]

Волонтёры нашли тело мужчины, который пропал во время крушения катера на Кубенском озере 29 мая.

– Тело обнаружили недалеко от деревни Обросово около часа назад, – сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников. – В поисковой операции на протяжении всей этой недели принимали участие спасатели, сотрудники Муниципальной стражи, волонтеры, добровольцы и близкие погибшего. Неоднократно поднималась в воздух авиация, береговая линия и поверхность озера просматривались с квадрокоптера, водолазы и специалисты АСУНЦ «Вытегра» погружались под воду… Мы сделали все, что могли. Приношу свои соболезнования родным и близким.

Ранее NewsVo рассказывал, что катер с восемью пассажирами потерпел крушение на Кубенском озере. Семерых человек нашли живыми в тот же день. Катер подняли на поверхность 1 июня. Поиски оставшегося 37-летнего мужчины продолжались до этого дня.

Деревня Обросово Сокольский район Вологодская область

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