Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере

Волонтёры нашли тело мужчины, который пропал во время крушения катера на Кубенском озере 29 мая.

– Тело обнаружили недалеко от деревни Обросово около часа назад, – сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников. – В поисковой операции на протяжении всей этой недели принимали участие спасатели, сотрудники Муниципальной стражи, волонтеры, добровольцы и близкие погибшего. Неоднократно поднималась в воздух авиация, береговая линия и поверхность озера просматривались с квадрокоптера, водолазы и специалисты АСУНЦ «Вытегра» погружались под воду… Мы сделали все, что могли. Приношу свои соболезнования родным и близким.

Ранее NewsVo рассказывал, что катер с восемью пассажирами потерпел крушение на Кубенском озере. Семерых человек нашли живыми в тот же день. Катер подняли на поверхность 1 июня. Поиски оставшегося 37-летнего мужчины продолжались до этого дня.