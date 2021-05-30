На Кубенском озере продолжаются поиски пассажира затонувшего катера

30.05.2021 [Происшествия]

Спасатели продолжают поиски 37-летнего мужчины — пассажира катера, затонувшего на Кубенском озере.

Как newsVO сообщал ранее, на судне было восемь человек. Компания отправилась из Вологды в Шексну. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС общая протяжённость маршрута составляла 235 км., из которых было пройдено 68 км. В четырёх км. от берега судно затонуло, предположительно, получив пробоину. Пассажиры оказались в воде, успев подать сигнал бедствия.

Семь человек спасли. Они находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медпомощи. Один человек остался в воде на спасательном круге. Поисковики обнаружили круг с гидрокостюмом, но мужчину не нашли.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Тэги: поиск людей
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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