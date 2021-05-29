На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту

На Кубенском озере ищут пассажира катера, у которого пробило дно. В момент происшествия на судне было восемь человек.

Как сообщает районная газета «Маяк», компания вышла на катере в озеро со стороны деревни Шера в Сокольском районе. В какой-то момент дно судна оказалось пробито, и все находившиеся на борту люди оказались в воде, успев подать сигнал бедствия.

Сообщение о происшествии поступило в ЕДДС в 15.52, к поискам были привлечены спасатели Сокольского и Усть-Кубинского районов.