На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту

На Кубенском озере ищут пассажира катера, у которого пробило дно. В момент происшествия на судне было восемь человек.
Как сообщает районная газета «Маяк», компания вышла на катере в озеро со стороны деревни Шера в Сокольском районе. В какой-то момент дно судна оказалось пробито, и все находившиеся на борту люди оказались в воде, успев подать сигнал бедствия.
Сообщение о происшествии поступило в ЕДДС в 15.52, к поискам были привлечены спасатели Сокольского и Усть-Кубинского районов.
— Около 18 часов троих человек обнаружили живыми — они были в спасательных жилетах, спустя час нашлись еще четверо. Поиски последнего из потерпевших продолжаются. Со слов спасенных, он должен быть в спасательном круге, — сообщает издание.