На Кубенском озере подняли со дна затонувший катер

1 июня на Кубенском озере подняли на поверхность катер, который затонул 29 мая. На борту находились восемь человек, семь из них были спасены, поиски восьмого продолжаются по сей день.

— Затонувший катер извлечен из воды при помощи плавучего крана и установлен на понтон, — пояснили в пресс-службе областного УМЧС.

Как ранее сообщал NewsVo, в тот день компания отправилась на катере из Вологды в Шексну. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, общая протяжённость маршрута составляла 235 км., из которых было пройдено 68 км. В четырёх километрах от берега судно затонуло, предположительно, получив пробоину. Пассажиры оказались в воде, успев подать сигнал бедствия.

Семь человек спасли. Они находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медпомощи. Один человек остался в воде на спасательном круге. Поисковики обнаружили круг с гидрокостюмом, но мужчину не нашли.

Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия. Поиски еще одного пассажира продолжаются с 29 мая по сей день.