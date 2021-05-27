Руководство Вологодского хлебокомбината заявило об информационной атаке конкурентов

26 мая в соцсетях начал распространяться пост о причинах отравления курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН. Автор телеграм-канала "Как-то вот так" написал, что это некачественный хлеб, произведенный "ВХК".

— На Вологодский хлебокомбинат была произведена информационная атака организованной группой неизвестных недоброжелателей. Хлеб в ВИПЭ поставляет ООО «Славянский хлеб». Вся информация есть на сайте госзакупок. Размещенная информация в социальных сетях была недостоверна, — прокомментировал эти сообщения на своей странице в соцсети замдиректора Вологодского хлебокомбината комбината Сергей Николаев.

По словам Николаева, руководством предприятия уже написано заявление в правоохранительные органы о проведении расследования по факту распространения недостоверной информации.

Ранее NewsVo сообщал, что о вспышке кишечной инфекции в ВИПЭ стало известно утром 17 мая. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что признаки острой кишечной инфекции были выявлены у 86 курсантов. По данным следователей, госпитализированы были 72 курсанта. Возбудителем, с высокой долей вероятности, стал ротавирус.